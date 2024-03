Dans son podcast Arnold's Pump Club, Arnold Schwarzenegger a annoncé, avec son humour habituel, qu’il s’est fait « poser un pacemaker». Tout va très bien pour lui, a assuré le héros de Terminator et activiste écologiste.

Arnold Schwarzenegger se sent « devenir un peu plus une machine».

Et tout ça grâce au pacemaker qu’il s’est fait poser la semaine dernière.

Lors de l'épisode de lundi 25 mars (24) de son podcast Arnold's Pump Club, la star de 76 ans a déclaré avec humour: « Lundi dernier, j'ai été opéré pour devenir un peu plus une machine: je me suis fait poser un pacemaker».

L'acteur a expliqué ensuite pourquoi, en dépit de son éducation qui incite à cacher ses ennuis médicaux, il avait décidé de révéler son expérience.

« Le simple fait de vous dire cela à tous va à l'encontre d'une grande partie de mon éducation en Autriche, où personne – jamais – ne parlait de questions médicales. Tout ce qui concernait les soins de santé était gardé pour soi. Mais j'ai reçu tellement de messages et d'e-mails de personnes nées avec une valve aortique bicuspide, comme moi, me disant que le fait de parler de mes opérations de remplacement valvulaire leur a donné du courage et de l'espoir pour faire face aux leurs.»

Il semble en effet que les déclarations de stars ou de personnalités royales sur leur santé ait un effet positif sur les malades et sur la prévention, en incitant au dépistage.

Arnold Schwarzenegger a déjà subi une opération cardiaque non urgente en 1997 pour remplacer sa valve aortique congénitale. Il a ensuite subi des opérations pour remplacer sa valve pulmonaire en 2018 et sa valve aortique en 2020.

La star de Terminator a ensuite rassuré ses fans en leur expliquant que son rétablissement après l'opération se passait bien. « Tout d'abord, je veux que vous sachiez que je vais très bien! a-t-il dit. J'ai été opéré lundi et vendredi, j'étais déjà à un grand événement environnemental avec mon amie et collègue Jane Fonda.»

Le lauréat du Golden Globe a ensuite expliqué qu'on l'avait encouragé à se faire poser un stimulateur cardiaque en raison d'un rythme cardiaque «irrégulier».

« Ils m'ont également indiqué qu'il était temps d'aller jusqu'au bout parce qu'un tissu cicatriciel provenant de ma précédente opération avait rendu mon rythme cardiaque irrégulier, a déclaré l'ancien gouverneur de Californie. Je suis donc resté en contact avec mon équipe médicale et je me suis rendu en personne au moins une fois par an pour faire un bilan complet et voir comment allait mon cœur.»

Et d'ajouter: « C'est la vie avec un problème cardiaque génétique. Mais vous ne m'entendrez pas me plaindre.»

Covermedia