Ashton Kutcher et Mila Kunis avaient écrit des lettres de moralité par le passé en soutien à Danny Masterson. L'acteur de That '70s Show a été reconnu coupable et condamné pour le viol de deux femmes, ce qui a poussé ses anciens collègues à faire machine arrière sur leurs réseaux sociaux.

Ashton Kutcher et Mila Kunis se sont excusés d'avoir envoyé des lettres se portant garant de la bonne moralité de Danny Masterson avant sa condamnation pour viol.

L'interprète de Hyde dans That '70s Show a été condamné jeudi (7 sept. 23) à une peine allant de 30 ans de prison à la perpétuité, après avoir été reconnu coupable d'avoir violé deux femmes lors d'incidents survenus au début des années 2000. Ses anciens collègues de la sitcom se sont attirés de vives critiques lorsque le public a découvert qu'ils faisaient partie des plus de 50 personnes qui ont écrit au juge pour soutenir la star en disgrâce avant sa condamnation.

Dans sa lettre, Ashton Kutcher avait qualifié son ancien camarade sur la série d'excellent « modèle », tandis que l'actrice de Ted avait déclaré qu'il était un « ami incroyable, confident et, surtout, grand frère exceptionnel ».

Dans une vidéo publiée sur leur page Instagram samedi (9 sept. 23), le couple s'est excusé pour leurs écrits. « Nous sommes conscients de la douleur qu'ont causé les lettres de moralité que nous avons écrites pour Danny Masterson », a déclaré Ashton Kutcher. Mila Kunis a ajouté: « Nous soutenons les victimes. Nous l'avons fait dans le passé à travers notre travail et nous continuerons à le faire à l'avenir. »

Son époux a poursuivi en expliquant que la famille de Danny Masterson leur avait demandé d'écrire des lettres de moralité pour « représenter la personne que nous avons connue pendant 25 ans ». Et Mila Kunis de poursuivre: « Les lettres n'ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury. »

Ashton Kutcher a ajouté que ces courriers étaient uniquement destinées au juge, et sa femme a conclu: « Nous sommes de tout cœur avec chaque personne qui a été victime d'agression sexuelle, d'abus sexuel ou de viol. »

D'autres stars de That '70s Show avaient écrit des lettres similaires, notamment Debra Jo Rupp, qui jouait Kitty dans la célèbre sitcom, et Kurtwood Smith, qui incarnait son mari Red.

Les lettres d'Ashton Kutcher et Mila Kunis et les excuses qu'ils ont présentées par la suite ont suscité une nouvelle fois la colère, dont des critiques à peine voilées de la part d'une autre star, Christina Ricci. Selon le journaliste Yashar Ali, l'une des victimes de Danny Masterson a également qualifié leurs excuses sur les réseaux sociaux d'« incroyablement insultantes et blessantes ».

