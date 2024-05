Avril Lavigne fait l’objet depuis plusieurs années de rumeurs affirmant qu’elle aurait été remplacée par un clone. La chanteuse canadienne a de nouveau réfuté ces allégations lors de son passage dans le podcast Call Her Daddy.

Avril Lavigne fait l’objet depuis plusieurs années de rumeurs. Covermedia

Avril Lavigne a répondu aux rumeurs « stupides» selon lesquelles elle serait morte au début des années 2000. Lors de son apparition dans un épisode récent du podcast Call Her Daddy avec Alex Cooper, la chanteuse pop-punk a réfuté des spéculations affirmant qu’elle serait morte en 2003 et aurait été remplacée par une doublure nommée Melissa Vandella.

«C'est très drôle pour moi», a déclaré la star de 39 ans. «D'un côté, tout le monde se dit: «Oh, mon Dieu, tu es exactement la même. Tu n'as pas pris une ride». Mais d'un autre côté, d'autres personnes se disent qu'il existe une théorie du complot selon laquelle je ne suis pas moi.» L'interprète de Sk8er Boi a poursuivi en plaisantant sur le fait que la rumeur «pourrait être pire».

«Honnêtement, ce n'est pas si grave. Cela pourrait être pire, non?» a-t-elle déclaré en riant. « J'ai l'impression d'en avoir une bonne. Je ne pense pas que ce soit, comme, négatif ou quoi que ce soit, comme, effrayant.» «Évidemment, je suis moi, c'est tellement stupide», a-t-elle ajouté.

La rumeur de doublure corporelle a vu le jour au début des années 2000 et circule en ligne depuis lors.

L’interprète de My Happy Ending a également abordé cette théorie dans une interview accordée au magazine Galore en 2022, la qualifiant de « rumeur la plus bizarre».

«On est d’accord que tout le monde dit constamment que je suis littéralement la même qu’avant?» a-t-elle déclaré à l'époque. « C'est drôle parce que tout le monde dit que je suis la même, puis il y a cette rumeur. Ça n'a aucun sens. Ça sort de nulle part! Quand les gens en parlent – et on m'en parle depuis des années – il y a cette théorie du complot selon laquelle je ne suis pas moi ou quelque chose comme ça... Que je suis un clone...? Je ne sais pas, c'est juste la rumeur la plus bizarre.»

