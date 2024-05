Si l'on en croit les rumeurs qui circulent, le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck serait en danger.

Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas été vus ensemble lors d'événements publics depuis plusieurs semaines. Image: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

bb/trad Marc Schaller

Pour leurs fans, leur réunion était le conte de fées hollywoodien par excellence: Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont retrouvés 17 ans après leur première séparation et ont échangé leurs vœux à Las Vegas à l'été 2022.

Mais depuis que «Bennifer» a décidé de redonner vie à leur amour, le couple a dû faire face à plusieurs rumeurs de crises. Souvent, c'était l'expression apparemment morose de Ben Affleck qui alimentait les spéculations. L'incident où Jennifer Lopez a semblé réprimander son mari devant les caméras lors des Grammy Awards 2023 a également contribué à entretenir la rumeur.

Le portail en ligne américain «US Weekly» rapporte que le chanteur et l'acteur ont des «visions complètement différentes» et sont «sur le point de divorcer».

Totalement absorbée par son travail

«Les problèmes ont commencé il y a quelques mois», relève le média. Les désaccords porteraient notamment sur les engagements professionnels de Jennifer Lopez, qui l'ont éloignée de Ben Affleck.

La femme de 54 ans est actuellement prise par les préparatifs de sa tournée «This is me... Now». Elle est totalement absorbée par son travail et met tout son cœur dans les répétitions.

Selon US Weekly, Jennifer Lopez a été aperçue en train de chercher une maison à Los Angeles. Une autre source affirme que Ben Affleck aurait déjà quitté leur résidence commune, même si le couple chercherait toujours à travailler sur leur relation.

Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas été vus ensemble lors d'événements publics depuis des semaines. L'acteur a même fait l'impasse sur le Met Gala à New York, où sa femme figurait parmi les hôtes.