Alors qu’elle discutait avec d’autres auteurs-compositeurs lors d’une table ronde organisée par le Hollywood Reporter, Billie Eilish s’est dit troublée que sa musique puisse apporter de l’aide à des personnes dans une mauvaise passe. Comme si elle ne le méritait pas.

Lors d'une récente discussion lors d’une table ronde des auteurs-compositeurs du Hollywood Reporter aux côtés de Dua Lipa, Cynthia Erivo, Olivia Rodrigo, Jon Batiste et Julia Michaels, la star de la musique s'est confiée sur les éloges qu'elle a reçus pour ses chansons.

« C'est difficile à croire, a déclaré l'autrice-compositrice-interprète de Happier Than Ever à propos de sa réaction lorsqu'elle apprend que sa musique a aidé quelqu'un à traverser une période difficile. Je me retrouve comme...»

« C'est bouleversant», a alors interrompu Julia Michaels.

« Oui, je ne sais pas vraiment comment le croire, parce que je sais ce que c'est que d'être dans cette position et c'est tellement réel. Et savoir que vous aidez quelqu'un qui est dans cette situation est vraiment difficile à croire et stupéfiant… si spécial. Vous vous sentez presque comme si vous ne le méritiez pas», a expliqué la chanteuse de 22 ans. « Comme si je ne méritais pas de t'aider à traverser cette épreuve», a-t-elle insisté.

Pourtant, Billie Eilish le reconnaît: « c'est tellement spécial et puissant». Et elle en reste parfois bouche bée, choquée, quand « les gens disent des choses comme ça».

La chanteuse de Bad Guy est actuellement nommée pour un Golden Globe et cinq Grammys pour What Was I Made For?; extrait de la bande originale du film Barbie.

Covermedia