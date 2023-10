Jean-Luc Reichmann voulait faire Paris-Marseille, mais s’est retrouvé bloqué en pleine nuit. Heureusement, comme il l’a dévoilé sur Instagram, un camarade d’infortune s’est révélé à lui à l'arrivée.

Rester bloquer dans un train en pleine nuit est une mésaventure que l’on ne souhaite à personne.

C’est peu ou prou le témoignage de Jean-Luc Reichmann, bloqué dans un Paris-Marseille. Une succession de déboires qui a commencé dès la gare de départ!

« Une heure, une heure et demie, deux heures de retard… C’est bien le train aussi. C’est sympa mais bon, là si on arrive ce soir on aura de la chance. Mais il n’y a pas que nous. Truc de dingue. Ah quel bonheur le train», dévoilait-il sur Instagram alors qu'il s'apprêtait à prendre son train pour le sud de la France où est tournée la série Léo Mattéï.

Et pour lui d’aller de Charybde en Scylla! « De mieux en mieux!!! Arrêtés en pleine voie… Notre train est en panne dans la nuit. Oui, c’est possible», poursuit-il.

Ce n'est que vers minuit que l’animateur des Douze Coups de Midi est arrivé à destination, et quelle ne fut pas sa surprise en descendant du train. Jean-Luc Reichmann s’est en effet trouvé un compagnon d'infortune sur le quai de la gare Saint-Charles!

« Bon ça y est, on est en pleine nuit et j’ai une très très bonne nouvelle. J’ai retrouvé un copain qui doit prendre le même train que moi – on vient d’arriver à Marseille – mais dans l’autre sens pour aller à Paris», explique l'animateur dans une vidéo partagée sur Instagram. Et de tourner son téléphone vers... Booder! L'humoriste a alors supplié « Madame SNCF» de le laisser rentrer chez lui. « C’est mort! Regarde, ce n’est pas possible il est déjà minuit», a répondu Jean-Luc Reichmann.

Quelle galère!

Covermedia