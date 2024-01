Booba ne va pas très bien. Harcelé depuis plusieurs semaines, le rappeur a confié sur Twitter avoir des pensées très négatives.

«Grâce à mes proches et à la Piraterie, je vais mieux», a rassuré Booba.

Le rappeur, qui s'est mis à commenter l'actualité sur les réseaux, et notamment le vaccin contre le covid-19, semble en faire les frais. Le Duc de Boulogne s'en est notamment pris au médecin Jérôme Barrière, qui a depuis affirmé avoir été menacé de mort par les fans du rappeur. Cependant, l'interprète de Boulbi affirme être, lui aussi, victime d'un déchaînement de haine.

« Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs. Je reçois des milliers d'insultes et menaces de mort. Je pense mettre fin à mes jours… », a affirmé Booba sur Twitter/X.

.@le_Parisien Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs je reçois des milliers d'insultes et menaces de mort je pense mettre fin à mes jours... pic.twitter.com/qssJuqIdVv — Booba (@booba) January 22, 2024

De fait, la plateforme lui a envoyé un message, reposté par le musicien. « Nous vous écrivons car un utilisateur inquiet nous a récemment signalé que vous avez publié sur votre compte des commentaires qui semblent évoquer le suicide ou l'automutilation », peut-on lire.

Un message auquel Booba a répondu publiquement. « Merci Twitter. Oui je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous, mais grâce à mes proches et à la Piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d'insurmontable. Merci », a-t-il publié.

Une sensibilité à laquelle Booba, accusé de harcèlement par Magali Berdah, ne nous avait pas habitué !

Covermedia