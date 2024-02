Alors que Quentin Tarantino s'apprêterait à laisser sa carrière de cinéaste derrière lui, il pourrait être épaulé dans The Movie Critic par Brad Pitt, révèle Variety. Pour l'heure, les détails du film sont encore secrets.

Le comédien se préparerait à collaborer avec le réalisateur de Pulp Fiction pour la troisième fois après Inglourious Basterds en 2009 et Once Upon a Time in Hollywood en 2019, selon Variety. Si les détails du projet sont jalousement gardés par le cinéaste, The Movie Critic, se déroulerait en Californie en 1977 et suivrait un critique travaillant pour The Popstar Pages.

L'année dernière, Quentin Tarantino a révélé à Deadline que le film était inspiré d'une personne réelle. « Le film est basé sur un homme qui a vraiment vécu, mais qui n'a jamais été vraiment célèbre, et qui avait l'habitude d'écrire des critiques de films pour un journal porno, avait-il déclaré à l'époque. Le critique du torchon porno était très, très drôle. Il était très grossier, vous savez. Il jurait. Il utilisait des insultes raciales. Mais ses conneries étaient vraiment drôles. Il était aussi grossier que l'enfer. »

À l'époque, il avait déclaré à la publication que tous ses collaborateurs habituels, tels que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, étaient trop âgés pour le rôle. « Je n'ai pas encore décidé, mais ce sera quelqu'un d'environ 35 ans. Ce sera sans aucun doute un nouveau premier rôle pour moi », a-t-il déclaré.

On ne sait pas encore quel rôle pourrait interpréter Brad Pitt. Le sexagénaire, qui a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour Il était une fois... à Hollywood, tourne actuellement le film Formula One de Joseph Kosinski aux côtés de Javier Bardem, Damson Idris et Lewis Hamilton.

