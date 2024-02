Brad Pitt vit avec sa petite-amie qui a 29 ans de moins que lui

L'acteur de 60 ans aurait «retrouvé l'étincelle après avoir pris la décision «naturelle» d'emménager avec Ines de Ramon, qui partage sa vie depuis 18 mois.

Brad Pitt s'est séparé de sa femme Angelina Jolie en 2016 et chacun a été déclaré légalement célibataire en 2019 (archives). KEYSTONE

«Ils passaient tellement de temps ensemble chez Brad qu'il était logique qu'Ines emménage avec lui», ont déclaré des proches au magazine People, ajoutant que Brad «ne pouvait pas être plus heureux» de ce pas franchi.

«Il adore passer du temps avec elle, a ajouté la source. C'est vraiment incroyable à voir. Brad est un homme formidable. Il mérite d'être heureux.»

Brad Pitt et Ines de Ramon, 34 ans, ont été liés pour la première fois en novembre 2022 et se fréquentent discrètement depuis. «Ils vont très bien ensemble et elle est plus heureuse que jamais, a déclaré une autre source à Entertainment Tonight. Elle a toujours sa propre maison, mais ils passent la plupart de leur temps dans la sienne et Ines y a la plupart de ses affaires.»

Brad Pitt s'est séparé de sa femme Angelina Jolie en 2016 et chacun a été déclaré légalement célibataire en 2019. Leur divorce n'a pas encore été prononcé. Ines de Ramon a été mariée à la star de The Vampire Diaries, Paul Wesley, de 2019 à 2022.