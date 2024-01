Brian Austin Green est ravi d’être père de famille, mais il a décidé de « fermer la boutique». L'acteur a confié dans le dernier épisode du podcast Old-ish qu’il anime avec sa femme Sharna Burgess avoir choisi de subir une vasectomie.

Brian Austin Green a eu recours à une vasectomie après la naissance de Zayn, son cinquième fils.

La star de Beverly Hills, 90210, a révélé sa décision lors d'un récent épisode de leur podcast Old-ish. « Zane est né et je me suis dit qu'il était temps de fermer la boutique», a déclaré le cinquantenaire, avant que Sharna Burgess, ne précise que « Bryan a subi une vasectomie lorsque Zane avait huit semaines».

Le couple – qui s'est fiancé en juillet après presque trois ans de vie commune – a accueilli leur fils le 28 juin 2022. Brian Austin Green est également père de trois garçons – Noah Shannon, 11 ans, Bodhi Ransom, neuf ans, et Journey River, sept ans –, qu’il a eus avec son ex-femme Megan Fox, ainsi que de Kassius Lijah, 21 ans, le fils né de sa relation avec Vanessa Marcil.

La star de Desperate Housewives a également précisé qu'aucun de ses cinq enfants n'était né d’une grossesse planifiée. « C'est une drôle d'histoire. Je n'ai vraiment planifié aucun de mes enfants, a avoué Brian Austin Green. À chaque fois, c'était «Oh, c'est bon, on peut y arriver». Nous pouvons le faire. J'aime mes enfants et je n'étais opposé à aucun d'entre eux, mais je n'ai jamais fait l'expérience de regarder un test de grossesse en espérant qu'il soit positif et en me préparant de cette façon.»

Mais cette agréable surprise a ses limites, et l’acteur préfère maîtriser sa fécondité. La vasectomie, actuellement est le seul moyen sûr d’y arriver. S’il existe des vasectomies réversibles, moins performantes au niveau contraceptif, il semble que l’acteur de 50 ans ait fait le choix d’une intervention définitive. Le couple n’a pourtant pas totalement exclu la possibilité d'avoir d'autres enfants.

Sharna Burgess, qui a 38 ans, a ainsi expliqué: « Si nous recommençons, je veux que nous fassions l'expérience de le planifier ensemble, de faire le test de grossesse et d'être vraiment dans cette aventure l'un avec l'autre. Nous finirons donc probablement par avoir recours à la fécondation in vitro.»

Covermedia