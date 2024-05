Brian Wilson souffre d'une « maladie neurodégénérative majeure». Un juge de Los Angeles a approuvé la mise sous tutelle du cofondateur des Beach Boys.

Brian Wilson n'est plus en état de s'occuper de lui-même.

Le cofondateur des Beach Boys souffre d'une « maladie neurodégénérative majeure» qui l'a rendu incapable de prendre des décisions personnelles et médicales. Un juge de Los Angeles a accepté les demandes formulées par la famille du musicien il y a trois mois.

La famille avait demandé qu'il soit placé sous tutelle en raison de son déclin cognitif et de sa démence, qui se sont aggravés depuis le décès de sa femme Melinda en janvier, à l'âge de 77 ans.

« J'estime, sur la base de preuves claires et convaincantes, qu'une mise sous tutelle de la personne est nécessaire», a déclaré le juge.

La requête initiale révélait que Brian Wilson, 81 ans, souffrait d'un « trouble neurocognitif majeur» et « n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins personnels en matière de santé physique, d'alimentation, d'habillement ou de logement». Deux des sept enfants du chanteur, bassiste et auteur-compositeur, Carnie et Wendy Wilson, ont demandé, par l'intermédiaire de leur avocat, que tous les enfants soient ajoutés à une chaîne de texte de groupe concernant leur père et qu'ils soient tous consultés sur les décisions médicales. Le juge a accédé à ces demandes.

Un avocat commis d'office pour Brian Wilson a déclaré que le leader des Beach Boys était incapable de nommer ses enfants autres que les deux qui vivent avec lui, qu'il était « difficile à comprendre et qu'il donnait des réponses très brèves aux questions et aux commentaires».

En février, quand la requête a été déposée, il était prévue que son agente, Jean Sievers, lui servirait de tutrice conjointement avec sa manageuse, LeeAnn Hard. Brian Wilson a eu deux filles de son premier mariage, et a adopté cinq enfants avec sa seconde épouse.

