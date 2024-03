Brigitte Fossey: Comment peut-on refuser une chose pareille ?

Brigitte Fossey a signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu publiée le 25 décembre dans Le Figaro. Mais le moins qu’on puisse dire est que ce soutien n’est pas inconditionnel.

Alors qu’elle était invitée pour parler de son nouveau spectacle Les Fables de La Fontaine, sur le plateau de Quelle époque !, la comédienne de 77 ans a donné les raisons de son engagement.

« Je suis une amie de Julie Depardieu et une semaine avant elle m'avait dit qu'il était tellement triste, qu'il venait dîner chez elle trois fois par semaine et qu'il était perdu », a expliqué Brigitte Fossey.

Et d’insister : « On me téléphone et on me dit qu'on signe pour Gérard, parce qu'il n'a pas le moral. Comment peut-on refuser une chose pareille ? C'est impossible, d’autant plus qu'avec moi, il a été absolument correct. »

Le respect de la présomption d’innocence,

La comédienne, qui a tourné avec Gérard Depardieu une scène des Valseuses qui a valu au film d’être interdit aux mineurs lors de sa sortie en 1974, a précisé qu’elle voulait le respect de la présomption d’innocence, comme un principe, se référant à Robert Badinter, l’ex garde des Sceaux récemment disparu.

Dans la même émission, Brigitte Fossey a aussi soutenu la libération de la parole des femmes et a salué le discours « très beau » de Judith Godrèche aux César. « J’ai trouvé qu’elle a eu beaucoup de courage de lire ça comme ça et j’ai été très heureuse de l’accueil qu’on lui a fait », a assuré Brigitte Fossey.