Britney Spears révèle avoir eu recours à l'avortement alors qu'elle sortait avec Justin Timberlake. La chanteuse a expliqué dans son autobiographie The Woman in Me que le chanteur n'était pas prêt à devenir père.

Britney Spears a révélé qu'elle avait avorté lorsqu'elle était en couple avec Justin Timberlake. La star de 41 ans, et le chanteur de NSYNC, 42 ans, sont sortis ensemble de 1999 à 2002. AP

Dans un extrait de sa prochaine autobiographie, The Woman in Me, la pop star a révélé qu'elle était tombée enceinte alors qu'elle était avec l'interprète de SexyBack. C'est contre son gré qu'elle a interrompu sa grossesse, car il « ne voulait pas être père ».

« C'était une surprise, mais pour moi, ce n'était pas une tragédie. J'aimais tellement Justin. Je m'étais toujours attendu à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu», a-t-elle écrit dans un extrait de son livre obtenu par People. « Mais Justin n'était définitivement pas content de cette grossesse. Il a dit que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. »

La star de 41 ans, et le chanteur de NSYNC, 42 ans, sont sortis ensemble de 1999 à 2002. « Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était vraiment sûr qu'il ne voulait pas être père », a-t-elle poursuivi.

Mettre fin à cette grossesse contre son gré a été un traumatisme pour la chanteuse. « À ce jour, c'est l'une des choses les plus angoissantes que j'ai jamais vécues de ma vie », écrit-elle.

Deux ans après la séparation de Britney Spears et Justin Timberlake, elle a épousé le danseur Kevin Federline. Le couple a accueilli deux fils – Sean Preston, aujourd'hui âgé de 18 ans, et Jayden James, 17 ans – avant de divorcer en 2007. Quant à Justin Timberlake, il a deux fils, Silas, huit ans, et Phineas, deux ans, avec sa femme Jessica Biel.

L'autobiographie très attendue de Britney Spears sort le 24 octobre.

Covermedia