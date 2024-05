Britney Spears : «Je ne suis pas ici pour être une victime»

Britney Spears continue de se dévoiler au public depuis la fin de sa mise sous tutelle en 2021. Dans un post Instagram éphémère, la pop star a abordé des douleurs physiques ayant résulté, selon elle, de cette période difficile de sa vie.

Britney Spears a révélé qu'elle souffrait de « lésions nerveuses» si graves qu'elles affectaient sa capacité à penser.

Dans un post Instagram, qu'elle a depuis supprimé, la pop star a récemment déclaré que « beaucoup de gens ne connaissent pas» les conséquences physiques qu'a eu sa mise sous tutelle de 13 ans, rompu en novembre 2021.

« Je ne suis pas ici pour être une victime, je suis ici pour expliquer que même si j'ai sorti un livre sur mes expériences, le traumatisme est toujours là et le sera probablement toujours», a-t-elle rapporté.

« Tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux et savoir qu'il est normal d'être bouleversée certains jours ou de ne pas aller bien, et c'est quelque chose que je n'ai pas l'impression que le monde m'a permis de faire», a-t-elle ajouté.

L'interprète de Baby One More Time a ensuite expliqué qu'il lui était difficile de pardonner à ses parents, Lynne Spears et Jamie Spears.

« Je dois être la meilleure personne et pardonner à mes propres parents... mais c'est extrêmement difficile! Je vais faire de mon mieux pour repartir et ne pas laisser les autres tomber par ma colère!»

La star de 42 ans s'est exprimée pour la première fois en 2022 sur la présence de lésions nerveuses sur le côté droit de son corps, qu'elle affirme être le résultat du temps qu'elle a passé dans un établissement médical où elle a été placée contre son gré.

Bien qu'elle ait déclaré qu'il n'y avait pas de remède à sa douleur, elle pense que la danse aide à soulager certains symptômes.

« C'est bizarre, je ne ressens pas les lésions nerveuses quand je danse, peut-être que c'est l'esprit de mon enfant intérieur qui se laisse aller et s'abandonne», avait-elle révélé à l'époque.

