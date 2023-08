Sam Asghari aurait officiellement demandé le divorce d’avec Britney Spears. A en croire des documents juridiques obtenus par TMZ, le mannequin de 29 ans demande une pension alimentaire, mais conteste également leur accord prénuptial.

Sam Asghari aurait déjà demandé à divorcer de Britney Spears, à peine plus d’un an après leur mariage. Covermedia

Tout juste quelques heures après avoir annoncé la séparation du couple sur fond d’infidélité de la pop star, TMZ révèle désormais que le mannequin de 29 ans aurait d’ores et déjà déposé une demande de divorce pour cause de « différences irréconciliables ».

D’après une source proche interrogée par la publication, Sam Asghari aurait exigé de son épouse des explications concernant ses infidélités présumées et le couple se serait violemment disputé.

D’après les documents juridiques obtenus par la publication, le danseur, qui date la rupture du 28 juillet dernier, demande une pension alimentaire de la part de la chanteuse, mais aussi la prise en charge de ses frais juridiques. Plus litigieux, il contesterait également leur accord prénuptial.

« (Sam) doit encore déterminer la nature et l'étendue des biens et obligations distincts de chaque partie », stipulent les documents. « Il existe divers actifs et dettes contractés en communauté ou en quasi communauté dont la nature et l’importance sont inconnues de (Sam) pour le moment. »

De son coté, la chanteuse qui a été photographiée à Los Angeles hier (16 août 23) au volant sans son alliance et aurait, d’après Page Six, embauché l’avocate spécialisée en divorce des stars Laura Wasser.

Toujours est-il que, quelques heures après cette annonce cataclysmique, Britney Spears postait une publication ne laissant absolument rien paraitre sur Instagram, hormis peut-être l’incohérence dont elle fait montre depuis déjà pas mal de temps dans ses prises de parole.

« Bientôt acheter un cheval!!! Il y a tant d'options c'est un peu dur!!! Un cheval qui s'appelle Sophie et un autre qui s'appelle Roar??? Je n'arrive pas à me décider!!! », a-t-elle écrit en légende d’un cliché sur lequel on peut la voir monter à cheval sur une plage. « Dois-je rejoindre l’équipe et porter un chapeau de cowboy rose??? Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai trouvé mon sweet spot avec Roar!!! »

Covermedia