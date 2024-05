«Je me regarde dans le miroir, j'ai la taille d'un œuf au milieu du front»

Céline Dion a évoqué, lors du dernier épisode de l'émission Life in Looks de Vogue, la spectaculaire robe et non moins imposante coiffe qu’elle portait lors de son mariage avec René Angélil, en 1994. Elle a aussi mentionné un incident étonnant.

Pour Céline Dion, rien n’était trop beau, estimait son mari René Angélil. Covermedia

Covermedia

Lors du dernier épisode de l'émission Life in Looks de Vogue, la chanteuse canadienne est revenue sur la robe qu'elle portait lors de son mariage en 1994 avec son mari, René Angélil, décédé en 2016.

« Sans voix», a déclaré Céline Dion, immédiatement après avoir vu une photo d'elle à son mariage.

Sa robe de mariée, signée Mirella et Steve Gentile, était monumentale. Avec des volumes, de la dentelle et des cristaux ainsi qu'une traîne de 6 mètres de long. Le tout avait représenté 1000 heures de travail. Et elle portait une tiare incrustée de 2000 cristaux Swarovski, que personne n’est près d’oublier. Surtout pas elle!

« La robe n'aurait pas pu être assez grande. J'aurais pu avoir trois fois la taille sur ma tête», a poursuivi la chanteuse de 56 ans, faisant référence à la coiffe de plus de trois kilos. « J'aurais pu avoir six robes différentes ce soir-là, parce qu'il (René) était et est toujours un être humain merveilleux», a-t-elle ajouté.

La tiare qu'elle portait ce jour-là « était comme cousue, mais quand tu es heureuse, il n'y a ni poids, ni problème, ni douleur», a-t-elle commenté.

La chanteuse de Think Twice a rappelé qu'elle avait répété sa descente de l'allée dans son ensemble complet dans une salle de bal avec des planchers en bois. Or elle avait tout de même rencontré des difficultés le jour J, car le sol de la basilique Notre-Dame de Montréal était recouvert de moquette. « Vais-je réussir à arriver jusqu'à mon futur mari?», s’était alors demandé la mégastar.

Céline Dion a également expliqué que même si elle n’y avait pas prêté attention pendant la cérémonie et la fête, le poids de la tiare avait bel et bien fait des dégâts.

Lorsqu'elle l’a enlevée à la fin de la soirée, elle a découvert sur sa tête « une coupure parce que la pression était trop forte».

« Le lendemain, je me réveille, je me regarde dans le miroir, j'ai la taille d'un œuf au milieu du front, a-t-elle raconté. J'ai regardé mon mari et je lui ai dit: c'est trop tard maintenant, on est marié»», dit-elle avec humour.

La chanteuse de My Heart Will Go On a ajouté qu'elle avait dû prendre des antibiotiques pendant « environ trois semaines» pour soigner la blessure.

Covermedia