Camille Lellouche a présenté ses excuses pour avoir été agressive avec Jérémy Ferrari quelques années auparavant. La star de 37 ans a expliqué au micro du podcast InPower pourquoi un appel de l’humoriste n’a pas été bien reçu.

D’après elle, le « surmenage» face au succès et le partage incessant de son numéro de téléphone dans le milieu du showbiz l’ont poussée à avoir une réaction « agressive» envers Jérémy Ferrari lorsque ce dernier l’a contactée dix ans plus tôt. Il voulait lui proposer de travailler ensemble.

« Et un jour il m'appelle (…) J'ai été hyper agressive… de protection mais comme je te dis je ne sais pas m'exprimer», a-t-elle confié le 23 avril lors d'un épisode du podcast InPower. « Je suis une grosse c*nne et il me dit que ce serait pour faire un duo et je lui dis: «Mais qui t'a donné mon numéro?» Et il me dit: «Je l'ai demandé». Et je lui dis: «Bah peut-être qu'il ne fallait pas».»

Camille Lellouche n’a pas caché son regret et espère pouvoir recroiser un jour son confrère pour lui présenter ses excuses en personne.

« J'ai été une énorme m*rde et avec le recul j'aimerais bien le recroiser pour lui parler et lui présenter mes excuses», a-t-elle admis.

« Vraiment, c'est un génie, il me fait vraiment rire et à la fois il me touche beaucoup mais en tout cas, ça m'a fait ch*er parce que j'étais en surmenage, j'étais vidée et épuisée, je n'en pouvais plus. C'est un regret que j'ai, et je me dis: «Voilà, j'ai été une petite c*nne»», a-t-elle conclu.

Jérémy Ferrari n'a pas encore répondu à cette main tendue de Camille Lellouche.

