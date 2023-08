Caroline Receveur a révélé fin juillet qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. L’influenceuse a donné de ses nouvelles sur Instagram.

« J'ai repris il y a quelques semaines, petit à petit, je me réapproprie mes réseaux, car j'ai vraiment coupé pendant pas mal de semaines, ça m'a fait du bien et en même temps ça m'a un peu isolée, donc aujourd'hui, j'avais envie de reprendre le téléphone et de vous parler. Je sors de mon 3ᵉ cycle de chimio, tout s'est bien passé, tout se passe toujours très bien lors des séances. Il me reste encore trois cycles de chimio avant de passer à la partie chirurgie. Je suis à mi-chemin. Cette semaine, je ne serai pas trop présente, car c'est souvent les jours qui suivent que je ne suis pas très bien», a-t-elle expliqué dans sa Story Instagram.

« Je ne sais pas encore si je vais avoir une mastectomie, ça va se décider en fonction de comment fonctionne le traitement, ce que les médecins trouvent pendant l'opération, j'ai un traitement qui va durer un an. Je suis à mi-chemin de la chimio, il me reste encore trois cycles», a-t-elle indiqué.

