Après avoir annoncé son cancer du sein, Caroline Receveur reçoit un soutien incroyable Caroline Receveur a révélé ce 25 juillet sur Instagram être atteinte d'un cancer du sein «agressif». L'influenceuse a reçu le soutien de la part de nombreuses personnes, anonymes comme célèbres. 26.07.2023

Caroline Receveur a annoncé ce 25 juillet qu'il y a deux mois, on lui avait diagnostiqué un cancer du sein « agressif », mais « à un stade précoce ».

Après avoir partagé plusieurs vidéos émouvantes d'elle, l'une se faisant raser le crâne par son mari, Hugo Philip, l'autre le crâne rasé, et recevant le soutien des siens, l'influenceuse a été inondée de messages d'amour. Stars et anonymes y sont allés de leurs encouragements, de leurs témoignages.

«Je pensais en avoir terminé de mon combat. Je pensais avoir trouvé le chemin de la Paix, de la Rémission... La maladie m'a regagnée. Comme si, finalement, elle n'avait jamais quitté les bas fonds. Chaque jour, un peu plus, elle me bouffe, elle me ronge, elle me consume... Fragile, épuisée, drainée, frêle, décharnée... Je puise ma force dans mes 12,7 d' IMC. Aussi, rien ne viendra ébranler ma Résilience et mes 34 kilos de Foi. Un poids plume à l'aplomb et au mental d'acier», a écrit une abonnée.

«Force ma belle que Dieu te facilite cette grande épreuve et qu’Il t’apporte la guérison. En tous cas je n’ai jamais vu une femme aussi belle avec le crâne rasé», lui a envoyé pour sa part Vitaa.

De son côté, Diego El Glaoui pense à l'avenir : «Puis un jour, ça ne sera qu’un chapitre de plus dans la liste de tes succès. Courage à toi, à vous». «Toutes mes pensées vont vers toi Caroline, toi si forte et si belle quelques soient les circonstances. Tu as de la chance d’avoir tes deux amours pour t’accompagner sur ce chemin vers de jours meilleurs», a commenté Linda Hardy.

«Aujourd’hui, Mardi 25 Juillet 2023 je suis à l’hôpital. Une semaine après avoir reçu son 2eme cycle de chimiothérapie, mon corps (et mon esprit) se déshydrate. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque», avait expliqué Caroline Receveur.

Covermedia