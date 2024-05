Sean 'Diddy' Combs, alias P. Diddy, a nié l'an dernier les accusations d'abus de son ex-petite amie avant qu'une vidéo de lui l'agressant dans un hôtel n'émerge récemment. Cassie Ventura s'est dit reconnaissante sur Instagram du soutien qu'elle a reçu depuis.

Covermedia Covermedia

Cassie Ventura a rompu le silence quelques jours après l'apparition d'une vidéo montrant son ex-petit ami, P. Diddy, la battre dans un couloir d'hôtel en 2016.

L'interprète de Me & U a intenté une action en justice contre le rappeur en novembre dernier, dans laquelle elle l'accuse d'avoir abusé d'elle pendant leur relation entre 2007 et 2018. Il a nié les allégations à l'époque et ils ont réglé l'action en justice quelques jours plus tard, en passant un accord ce qui a évité la tenue d'un procès.

L'histoire a pris un tournant la semaine dernière lorsque CNN a publié des images montrant P. Diddy jetant Cassie Ventura contre un mur, puis au sol et lui donnant des coups de pied dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles alors qu'elle est à terre et l'empêchant de partir, un incident qu'elle avait cité dans sa plainte.

La star de 37 ans a brisé son silence sur ces images difficilement soutenables en publiant une longue déclaration sur Instagram le 23 mai dernier.

« Merci pour tout l'amour et le soutien de ma famille, de mes amis, d'inconnus et de ceux que je n'ai pas encore rencontrés», a-t-elle commencé. « L'effusion d'amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s'installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n'est que le début. La violence domestique est LE problème. Elle m'a brisée et fait de moi une personne que je n'aurais jamais pensé devenir. Grâce à un travail acharné, je vais mieux aujourd'hui, mais je devrai toujours guérir de mon passé.»

Et d'ajouter: « Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre cette affaire au sérieux. Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur pour croire les victimes dès la première fois. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation où l'on était impuissant.»

Cassie Ventura, qui est aujourd'hui mariée à Alex Fine, un coach personnel, s'est ensuite adressée à ceux qui vivent dans une situation d'abus et les a exhortés à « tendre la main à leur entourage.» Elle a conclu son message en disant: « Ce voyage de guérison n'a pas de fin, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci.»

P. Diddy a lui aussi réagi à la vidéo, qualifiant son comportement « d'inexcusable» peu après l'apparition des images. « J'étais dégoûté à l'époque quand je l'ai fait et je suis dégoûté maintenant», a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. « Je suis vraiment désolé. Mais je me suis engagé à être un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas le pardon. Je suis vraiment désolé.»

Covermedia