Dans une interview exclusive accordée à l'émission «Today» de la chaîne de télévision américaine NBC, Céline Dion est revenue sur son combat contre le syndrome de la personne raide.

Covermedia/trad Clara Francey

Céline Dion poursuit son combat contre le syndrome de la personne raide (SPR), une maladie neurologique rare qui lui a été diagnostiquée en 2022.

Dans un entretien accordé à NBC News, la chanteuse de 56 ans a révélé que les douleurs, sévères, pouvaient s'étendre «à l'abdomen, à la colonne vertébrale et aux côtes».

C'est précisément à cause de ces violents spasmes - comme le révèle «Variety» dans un premier extrait de cette interview choc qui sera publiée dans son intégralité le 11 juin - que la star s'est retrouvée avec des côtes cassées. «Parfois, quand ils sont très forts, ils peuvent casser des côtes», a-t-elle déclaré à la journaliste Hoda Kotb.

Céline Dion, qui a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde, a confié que même le fait de chanter était devenu douloureux : «C'est comme si quelqu'un m'étranglait... comme si quelqu'un écrasait mon larynx et mon pharynx lorsque les spasmes commencent».

«Chanter me manque»

Parlant plus généralement de ses conditions de vie depuis qu'elle a été diagnostiquée avec cette maladie rare, la Québécoise a ajouté : «J'ai l'impression que si je pointe mes pieds, ils resteront dans cette position. Ou, si je cuisine - parce que j'adore cuisiner - mes doigts, mes mains, se mettront en position... C'est une crampe, mais c'est comme dans une position où vous ne pouvez pas les déverrouiller».

L'interprète de «My Heart Will Go On» racontera plus en détail son combat contre le SPR dans le documentaire «I Am : Céline Dion» qui sortira le 25 juin sur Amazon Prime. «Je travaille dur, mais je dois admettre que c'est difficile. Chanter me manque. Les gens me manquent. Ils me manquent», a-t-elle déclaré dans un extrait vidéo.