Céline Dion filmée en pleine crise de spasmes

Dans un extrait du documentaire, on découvre une Céline Dion en proie à une crise de spasmes. X - E News

blue News Marc Schaller

Dans son documentaire «Je suis: Céline Dion» diffusé depuis le 25 juin sur Amazon Prime Video, Céline Dion a fait le choix de se livrer entièrement. Le film explore les hauts et les bas de sa période loin des projecteurs et met également en lumière son combat contre le syndrome de la personne raide (SPS), une maladie neurologique rare qui affecte le système nerveux central.

Si l'ensemble du documentaire est poignant, une séquence en particulier a particulièrement bouleversé les spectateurs. En effet, on y découvre Céline Dion en proie à une crise de sa maladie. On la voit totalement paralysée, en proie à des spasmes et à de fortes douleurs. Son équipe médicale est à ses côtés pour la soulager à l'aide d'un spray nasal et de Valium, mais elle ne peut ni bouger ni parler.

Des images insoutenables tirées du documentaire "I am Céline Dion" diffusé sur Prime Video. La chanteuse atteinte du syndrome de l'homme raide a décidé de dévoiler son quotidien depuis la maladie. pic.twitter.com/YhTOSH0TWi — Up News (@up__news) June 26, 2024

Cette crise survient après une session d'enregistrement où Céline Dion a chanté «Love Again». Heureuse d'avoir pu utiliser sa voix, elle a trop forcé, ce qui a déclenché la crise. Son médecin lui explique que son cerveau a été trop stimulé.

Après sa crise d'une dizaine de minutes, encore secouée et émue, Céline Dion se confie face à la caméra: «Chaque fois que ça m'arrive, je me sens terriblement gênée. C'est désagréable de ne pas pouvoir contrôler son corps.»

Excès de «médicaments très dangereux»

Quelques jours avant la diffusion du documentaire, Céline Dion s'était confiée lors d'une interview avec TF1 sur ses excès «de médicaments très dangereux».

Quand la douleur est devenue trop forte, pour une raison qu'elle ignorait jusque fin 2022, a raconté la Québecoise à la chaîne de télévision française, «j'ai annulé beaucoup de spectacles, je me suis retrouvée à mentir, à prendre des médicaments... Peut-être je vais essayer un anti-inflammatoire, un antispasmodique ou quelque chose».

«J'ai commencé avec des petites choses, jusqu'à me rendre... avec des médicaments très dangereux, pour continuer», a-t-elle expliqué lors de cet entretien enregistré en mai à Las Vegas (Etats-Unis).

À la journaliste Anne-Claire Coudray qui lui demandait si elle avait pris «du Valium» (du diazépam, un benzodiazépine), Céline Dion a répondu: «Oui, entre autres».

«Sans avoir de diagnostic. Donc, au début, ça aidait un peu. Mais très rapidement, il fallait que les doses montent», a-t-elle poursuivi. «Et quand on est rendu dans un niveau de médication dangereux et que ça ne fonctionne plus, on a deux choix: on continue ou on arrête de respirer et c'est terminé».

«Ne vivez pas des douleurs seul. (...) Acceptez d'en parler mais aussi de consulter. Ne souffrez pas seul», a exhorté la chanteuse.