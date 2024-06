Jordan de Luxe a bien failli en tomber de sa chaise. Quand l'animateur a demandé mercredi à Chantal Goya le montant de sa retraite, l'emblématique chanteuse pour enfants a répondu : « Oh bah écoutez tout le monde le sait, les impôts payés, c'est passé à 600 et quelques euros. »

"Je savais que je travaillerai jusqu'à 110 ans !"



Chantal Goya révèle gagner 600 € par mois de retraite ! #ChezJordanDeLuxe



L’émission à revoir en intégralité sur myCANAL -> https://t.co/FuXVkw3T2R pic.twitter.com/1k4HTdGzfo — C8 (@C8TV) June 26, 2024

Covermedia Marc Schaller

Et comme le présentateur de Chez Jordan n'arrivait pas à y croire, la femme de Jean-Jacques Debout s'est justifiée. « C'est déjà pas mal », estime l'interprète de Pandi Panda.

Celle qui a eu quelques déboires avec le fisc et a été un temps fichée à la Banque de France a expliqué être dans cette situation car « à l'époque, on n'avait pas de feuilles de paie ». Elle n'a bénéficié non plus d'aucune structure réelle. « On n'avait pas de société non plus. Je savais que je travaillerais jusqu'à 110 ans, que je travaillerais jusqu'à la fin », a-t-elle précisé.

Et ce n'est pas un soucis pour la chanteuse de 82 ans. « J'aime travailler, je me reposerai quand je serai là-haut. Mais par contre, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon énergie », confie-t-elle.

Et si « demain il n'y a plus de spectacles », la reconversion est toute trouvée. « J'ouvre une petite boutique avec des fleurs. Je ferai des carottes, des navets... Dans ma tête, j'ai plein de projets ! » assure Chantal Goya.