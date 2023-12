Charlene et Albert font une apparition lumineuse!

C'est l'une des traditions du palais royal monégasque: l'ouverture du village de Noël. Mais cette fois-ci, surprise : le Prince Albert et la Princesse Charlene sont apparus plus détendus et unis que jamais.

Ce sont des images joyeuses qui font actuellement le tour du monde. Elles montrent la Princesse Charlene et le Prince Albert de Monaco lors de l'ouverture du village de Noël sur le Rocher jeudi soir.

«Cette année, le thème du village 'Rainier III, Prince Passionné' vous invite à découvrir les nombreuses passions du Prince Rainier telles que le cirque, l'art, les animaux, les voitures ou la mer à travers de magnifiques décors», écrit la famille royale monégasque dans le post relatif à l'ouverture du village de Noël sur Instagram.

Les photos prises à cette occasion montrent Albert et Charlène souriants et détendus l'un avec l'autre. De belles images après les nombreuses informations faisant état d'une crise conjugale au sein du couple.

Charlene et Albert de Monaco à l'inauguration du village de Noël. Plus discrète, la princesse Stéphanie (à d.) était aussi de la partie. Instagram/ Charlene de Monaco

Rouge chic!

Le couple royal a allumé les lumières de Noël sur la Place du Casino à Monaco. Comme toujours, Charlène était très chic dans le choix de sa tenue: elle portait un manteau rouge associé à un rouge à lèvres du même rouge vif.

Stéphanie, la sœur d'Albert, était également présente. La période de l'Avent semble des plus harmonieuses pour le couple royal.