Charlene retourne en Afrique du Sud, mais pas seule, cette fois

Lors de son précédent séjour en Afrique du Sud, Charlene n'avait pas pu prendre le vol de retour à Monaco pour des raisons de santé et était restées de nombreux mois dans son pays 'origine. Il semble que le temps soit venu pour la princesse d'y retourner... accompagnée.

Cette fois-ci, Charlene entreprend un voyage de trois jours en Afrique du Sud. Elle rentrera chez elle le 15 septembre avec son mari Albert II. IMAGO/ABACAPRESS

Pas le temps ? blue News résume pour toi Charlene de Monaco a sa fondation à cœur.

La princesse retourne donc dans son pays d'origine, où elle souhaite soutenir le «Water Bike Challenge».

Cette fois, son mari, le prince Albert, est également à bord de l'avion. Ses enfants Jacques et Gabriella entrent à l'école et doivent rester à Monaco. Montre plus

L'attachement de Charlene à son pays d'origine, l'Afrique du Sud, n'est un secret pour personne. Son dernier voyage dans la mère patrie a été marqué par un tollé médiatique.

L'épouse d'Albert II, qui a passé la majeure partie de l'année dans son pays natal en 2021, a dû prolonger son séjour parce qu'elle n'a pas pu prendre le vol de retour prévu. La raison en était une grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge que la femme de 45 ans avait contractée.

Les spéculations sur son état de santé et les grands points d'interrogation sur la prolongation de son séjour ont tenu le monde en haleine. À l'époque, elle voyageait sans ses enfants, qui ont dû supporter la longue séparation d'avec leur mère.

Un voyage sans les enfants, mais avec Albert

La princesse va maintenant retourner en Afrique du Sud. Son association caritative, la «Fondation Princesse Charlène de Monaco», organise l'événement «Water Bike Challenge» le 16 septembre à Sun City, où Charlene sera présente.

Une fois de plus, elle devra laisser ses jumeaux Jacques et Gabriella à Monaco. Les enfants commencent l'école le 11 septembre et il n'y a pas d'échappatoire, même pour les membres de la famille royale.

Au moins, Albert accompagnera sa femme. Et pour plus de sécurité, cette fois-ci, il ne s'agira que d'un court voyage de trois jours. Les jumeaux n'auront donc pas à attendre trop longtemps papa et maman.