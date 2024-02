Le roi Charles III a confié au Premier ministre que la vague de soutien qu'il a reçue de la part de la population de Grande Bretagne l’avait énormément touché. Ils se sont rencontrés au palais de Buckingham.

Charles III se sent soutenu par les Britanniques.

Le roi a confié qu'il était bouleversé par les témoignages de gentillesse qu'il avait reçus de la part du public depuis qu'il avait officiellement révélé son état de santé. Le monarque de 75 ans souffre d'un cancer, découvert lors d'une procédure pour une hypertrophie de la prostate, dont la nature n'a pas été précisée.

Le roi Charles III a rencontré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, mercredi (21 fév. 24) après-midi au palais de Buckingham. Après que le Premier ministre a déclaré qu'il était « merveilleux» de voir le roi Charles en si bonne santé, le souverain lui a dit que toute apparence de bien-être n'était qu'une illusion. « Tout cela est un jeu de miroirs», a plaisanté Charles III.

Le Premier ministre a ensuite apporté son soutien en déclarant: « Nous sommes tous derrière vous. Le pays est derrière vous.»

Le roi Charles a fait part de ses sentiments en toute franchise. « J'ai reçu tellement de messages et de cartes merveilleux que j'en ai pleuré. La plupart du temps, j'en ai pleuré», a-t-il déclaré.

Il a également décrit l'augmentation de la prise de conscience du problème du cancer comme un résultat positif de son diagnostic. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup plus d'attention et d'intérêt pour les principales et merveilleuses organisations caritatives de lutte contre le cancer, dont je suis le mécène depuis des années», s’est félicité Charles III.

Covermedia