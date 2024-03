Charles Spencer : «C’était plus dangereux à l'époque»

Charles Spencer se fait du souci pour Kate Middleton à cause des rumeurs qui circulent à son sujet. Comme l'a expliqué le frère de Lady Diana au micro de Sunday with Laura Kuenssberg, celui lui a remémoré de la mort de sa sœur en 1997.

Charles Spencer se fait du souci pour Kate Middleton. imago/MediaPunch

Charles Spencer a comparé les théories du complot entourant la santé de la princesse Catherine et l’emballement médiatique à la mort de sa sœur.

Kate Middleton s’est mise en congé de ses devoirs royaux pour subir une chirurgie abdominale planifiée en janvier. Bien qu’elle ait annoncé dès le début qu'elle avait l'intention de rester loin des regards du public jusqu'après Pâques sur avis médical, les spéculations n'ont cessé de croître quant à sa santé.

Pour le frère de Lady Diana, les rumeurs vont trop loin. « Je m'inquiète de ce qui est arrivé à la vérité», a déclaré Charles Spencer, 59 ans, à Sunday with Laura Kuenssberg.

Il a ensuite comparé le « type de conspiration en ligne» entourant actuellement la santé de la princesse Catherine à l'« intrusion de la presse» dont a souffert sa sœur. Lady Diana, qui est la mère du prince William, l'époux de Kate Middleton, est décédée dans un accident de voiture en août 1997 à Paris, poursuivie par des paparazzi. Elle avait 36 ans.

« Je pense que c'était plus dangereux à l'époque. Si je regarde en arrière jusqu'en 1997 et la mort de Diana, je pense que c'était tellement choquant, les circonstances de sa mort étaient tellement choquantes, que cela a incité l'industrie qui soutient les paparazzi à réfléchir plus attentivement à ce qu'elle pouvait faire ou non. Pas parce qu'ils avaient un jugement moral, mais parce que c'était inacceptable pour le public», a déclaré Charles Spencer.

Kate Middleton, c'est qui ? Découvrez Kate Middleton, la Duchesse de Cambridge, une icône de la royauté britannique qui allie élégance et modernité. 02.02.2024

Covermedia