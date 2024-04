Charlotte Gainsbourg ne veut plus se marier avec Yvan Attal

Charlotte Gainsbourg a encore changé d'avis concernant son mariage avec Yvan Attal. Jeudi (4 avril 24), la chanteuse et actrice a expliqué les raisons de ce revirement de situation à Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous.

C’est un feuilleton aux multiples rebondissements... En couple depuis plus de trente ans, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ne sont pas mariés. Pourtant, la question revient souvent sur le tapis.

L’acteur et réalisateur a fait sa demande mais « un coup, elle me dit oui, un coup, elle me dit non», révélait-il à Léa Salamé il y a deux ans. « Je n'en peux plus...» soupirait-il. Puis Charlotte Gainsbourg a fini par elle-même faire une proposition, à la grande surprise du père de ses trois enfants Ben, Alice et Joe.

Et comme à chaque interview, la question est posée, sur le plateau de C à vous, jeudi 4 avril, Anne-Elisabeth Lemoine a voulu à son tour savoir où en était le couple. Et nouveau retournement de situation. « On ne se marie pas» a lâché la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

« Depuis on ne se marie plus», a-t-elle ajouté. « Moi je ne veux plus me marier, mais ce n’est pas par manque d’amour, au contraire, c’est une preuve d’amour.»

La raison? Un événement a bouleversé la vie de l'actrice et chanteuse de 52 ans: Jane Birkin est décédée au mois de juillet dernier. « Je voulais que nos mères viennent», a-t-elle justifié.

Peut-être avec un peu de temps, d'autres motifs amèneront la célébration à se concrétiser ?

