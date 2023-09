Les rôles secondaires conviennent parfaitement à Chris Evans. Dans une interview pour GQ, il a reconnu ne pas aimer être le centre d'attention.

Chris Evans ne ressent pas le besoin de tenir de rôles principaux.

Bien qu'il ait été à l'affiche de nombreux films, notamment dans l'univers cinématographique Marvel, l'acteur de Captain America a révélé qu'il était aujourd'hui plus heureux dans un second rôle ou au sein d'un ensemble d'acteurs. « Je fuirais un rôle principal à chaque fois si je le pouvais, a-t-il déclaré. Je n'essaie pas de rentrer dans cette case. Donc si un bon second rôle se présente, je saute dessus. Comme A Couteaux tirés. Je suis heureux d'être dans un ensemble. Je n'ai pas besoin de me sculpter une sorte de réputation d'homme de premier plan. »

La star de 42 ans a expliqué qu'il n'était pas fait pour être le centre de l'attention, contrairement à son camarade de Marvel, Robert Downey Jr. « Quelqu'un comme Robert Downey Jr. entre dans la pièce et c'est lui qui possède l'oxygène, a-t-il décrit de manière imagée. Il a une telle présence, une telle force. Magnétique à tous points de vue. Laissez-le diriger. Laissez-lui le micro, laissez-le dire les répliques. Tout ce qui doit être dit. C'est très bien. »

Chris Evans a tourné trois films en 2022, Ghosted, Marchands de Douleur et Red One. Dans Ghosted, il a joué aux côtés d'Ana de Armas en tant qu'héroïne et dans Marchands de Douleur, c'est son amie Emily Blunt qui tient la vedette. Ghosted, sorti sur Apple TV+ en avril, a reçu des critiques généralement négatives et l'acteur américain a reconnu que le film « aurait pu être meilleur ». « Les critiques n'ont pas aimé. Mais c'est plus la faute du film que l'appétit du public. Je pense que l'appétit est là, si c'est bien fait. Nous aurions pu être meilleurs », a-t-il expliqué.

Marchands de Douleur sortira sur Netflix en octobre, tandis que Red One n'a pas encore de date de sortie.

Covermedia