Clara Luciani a mis fin au suspense pour ses fans. La chanteuse leur a annoncé sur un post Instagram quand et où aurait lieu sa prochaine tournée.

Mais avec un bémol... ce sera en 2025! A partir de janvier. Et même si l’autrice-compositrice et interprète évoque un compte à rebours, et bien qu’elle se veuille rassurante, le décompte sera un peu longuet pour ses admirateurs.

« L’attente est moins longue quand on sait qu’elle finira à une date précise et que le compte à rebours a commencé. Je retourne le sablier et chaque jour, je me rapproche un peu plus de chez vous», écrit le jeune maman de 31 ans qui prend un peu de temps en famille après la naissance de son fils le 18 septembre dernier.

« Nous allons enfin nous retrouver, la question maintenant est de savoir dans quelle ville vous viendrez nous voir? J’ai hâte», a-t-elle écrit face à un visuel animé d’un miroir bijou dont les perles se détachent en virevoltant.

L’extrait instrumental du morceau qui l’accompagne a en tout cas mis les fans en éveil, et certains réclament déjà « la chanson en entier». Concernant la prochaine tournée de Clara Luciani, le public a le choix entre 22 villes, dont Bruxelles et le Luxembourg. La mise en vente des places de cette tournée des Zenith, qui commencera à Amiens le 18 janvier 2025 et se poursuivra, pour l'instant, jusqu'au 29 mars à Saint-Etienne, est ouverte.

