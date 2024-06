Céline Dion briefe ses enfants: «ils savent comment me mettre sur le côté»

Boutons d'alerte, simulations... Les enfants de Céline Dion sont prêts à agir en cas de crises causées par sa maladie, comme l'a évoqué la star de 56 ans dans un entretien avec NBC.

À quelques jours de la sortie de son documentaire, Je suis: Céline Dion, la chanteuse continue de s'ouvrir sur les effets du syndrome de la personne raide. Covermedia

Covermedia

À quelques jours de la sortie de son documentaire, Je suis: Céline Dion, la chanteuse continue de s'ouvrir sur les effets du syndrome de la personne raide.

La star québécoise a révélé en 2022 souffrir de ce trouble neurologique auto-immun rare qui provoque des raideurs musculaires et des spasmes douloureux. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses trois enfants en cas de crises, comme elle l'a récemment confié à la chaîne américaine NBC.

Céline Dion a en effet préparé ses trois fils, René-Charles, 23 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 13 ans, à lui venir en aide en cas de besoin.

« Nous avons des boutons en cas d'alerte dans la maison et ils savent comment me mettre sur le côté», a-t-elle expliqué. « Mon but, en leur disant et leur montrant quoi faire, n'était pas de les effrayer. C'est pour qu'ils sachent que je suis leur mère et que c'est ma responsabilité.»

«Vous avez perdu votre père, mais maman a une maladie et c'est différent. Je ne vais pas mourir»

Son fils aîné lui a même prouvé sa loyauté et son engagement en prenant les devants sur les réactions de sa mère. « Il m'a dit: «Je vais marcher avec toi, puis je vais reculer un peu. Je serai derrière toi. Chaque fois que tu en auras besoin, tu n'auras qu'à me regarder ou même à bouger la main. Je m'approcherai et tu pourras t'accrocher à moi».»

La chanteuse a précisé avoir tout de même cherché à rassurer ses enfants qui ont déjà perdu en 2016 leur père, René Angelil, des suites d'un cancer.

« À un moment donné, je pouvais à peine marcher et la vie me manquait beaucoup», s'est-elle souvenue. « Mes enfants ont commencé à le remarquer. Je leur ai fait savoir: «Vous avez perdu votre père, mais maman a une maladie et c'est différent. Je ne vais pas mourir. C'est quelque chose avec lequel je vais apprendre à vivre.»»

Je suis: Céline Dion sortira sur Prime Video le 25 juin.

Céline Dion racontera son combat contre la maladie dans un documentaire Diagnostiquée à l'automne 2022 d'une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide (SPR), la mégastar québécoise de bientôt 56 ans a confié que surmonter cette maladie auto-immune «a été l'une des expériences les plus difficiles de (sa) vie». 17.03.2024

Covermedia