Comment se portent les enfants de Céline Dion?

Céline Dion est atteinte du «Stiff-Person-Syndrome». Sa sœur Claudette raconte dans une nouvelle interview comment la chanteuse se porte et comment ses enfants font face à ce coup du sort.

L’interprète de My Heart Will Go On, âgée de 55 ans, a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec cette maladie neurologique rare dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. KEYSTONE

Jusqu'à présent, les médecins de la chanteuse de 55 ans n'ont pas encore trouvé de médicaments pour l'aider.

Sa sœur s'est entretenue avec le magazine «HelloMagazine» et raconte comment les enfants de Dion gèrent leur maladie. Montre plus

Lors d'une interview accordée à HELLO! Canada pour une entrevue publiée jeudi (31 août 23), Claudette Dion, la sœur aînée de la star, a fait le point sur le rétablissement de la chanteuse atteinte du syndrome de la personne raide. « Elle fait tout pour se rétablir, a-t-elle déclaré. C’est une femme forte.»

Malgré ce coup du sort, Céline Dion s'occuperait de ses enfants avec amour, assure sa soeur. La chanteuse canadienne a eu trois garçons avec son mari René Angélil, décédé en 2016. René-Charles (22 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (11 ans). Les plus jeunes vivent encore chez leur maman à Las Vegas.

Les jumeaux «entre de bonnes mains»

Les jumeaux se porteraient bien, compte tenu des circonstances. La star mondiale reçoit en outre l'aide de sa sœur Linda et de son mari, qui vivent également à Las Vegas : «Ils comptent certainement sur leur mère, mais ils n'ont jamais été très loin de Linda et d'Alain, c'est pourquoi ils se sentent en sécurité. Comme toujours, ils sont entre de bonnes mains», déclare Claudette dans l'interview.

Elle est convaincue que le défi ne pèse pas sur les jumeaux. Les garçons ont grandi à Las Vegas, ils y ont leurs amis et ils s'y plaisent.

«C'est une maladie dont nous savons si peu de choses».

Claudette a également raconté au magazine comment se porte sa célèbre sœur : «C'est une maladie dont nous savons si peu de choses. Il y a des convulsions qui ne peuvent pas être contrôlées. Vous connaissez ça, les gens qui se lèvent souvent la nuit à cause d'une crampe dans la jambe ou dans le mollet ? C'est un peu comme ça, mais dans tous les muscles».

«On ne peut pas faire grand-chose pour la soutenir, pour atténuer sa douleur», a déploré Claudette Dion, également chanteuse, avant de conclure que la famille et les fans « croisaient les doigts pour que les chercheurs trouvent un remède à cette terrible maladie».