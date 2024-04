Courtney Love n’a pas la langue dans sa poche. L’artiste et ex-épouse de Kurt Cobain a notamment déclaré que Taylor Swift n’était « pas intéressante».

Courtney Love a fait part de ses opinions divergentes sur Taylor Swift, Lana Del Rey, Beyoncé et Madonna. Covermedia

La chanteuse de Hole, dont la nouvelle émission de radio sur la BBC est consacrée à la célébration des femmes dans la musique, a fait part de ses réflexions sur quelques grandes stars du moment.

« Taylor n'est pas importante», a-t-elle déclaré à The Standard. « Elle offre peut-être un espace sûr pour les filles, et elle est probablement la Madonna d'aujourd'hui, mais elle n'est pas intéressante en tant qu'artiste.»

La musicienne de 59 ans a révélé qu'elle s'était également lassée de Lana Del Rey, tête d'affiche du festival Coachella 2024, déclarant qu'elle avait cessé d'aimer la chanteuse en décembre de l'année dernière.

« Je n'aime plus Lana depuis qu'elle a repris une chanson de John Denver, et je pense qu'elle devrait vraiment prendre sept ans de repos. Jusqu'à Take Me Home, Country Roads, je la trouvais géniale. Lors de l'enregistrement de mon nouvel album, j'ai dû arrêter de l'écouter car elle m'influençait trop.»

Courtney Love a ensuite parlé de Madonna, avec qui elle entretient une relation houleuse depuis des décennies: « Je ne l'aime pas et elle ne m'aime pas».

Puis ce fut au tour de Beyoncé et de son dernier album, Cowboy Carter. « J'aime l'idée que Beyoncé fasse un album de country parce qu’il montre que les femmes noires peuvent se lancer dans des milieux où seules les femmes blanches étaient autorisées auparavant, ce que je ne soutenais pas. En tant que concept, j'aime ça. C'est juste que je n'aime pas sa musique», a conclu Courtney Love.

