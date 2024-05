Cristiana Reali et Francis Huster ont beaucoup en commun. Francis Huster fut d’abord le prof de théâtre au cours Florent de Cristiana Reali, avant que ne se forme un couple qui a duré dix-sept ans et donné naissance à deux filles, Elisa et Toscane.

Cristiana Reali, née en 1965 à São Paulo, est une actrice italo-brésilienne. imago images/PanoramiC

Covermedia Marc Schaller

Leur séparation en 2008 n’a pas été dramatique. Au contraire, explique Cristiana Reali : « Il n'y a jamais eu de trahison entre nous, simplement, l'histoire était finie. Mais on a toujours une vraie complicité. Et j'admire beaucoup Francis qui est un être incroyable », précise-t-elle. Francis Huster, lui, rend grâce à ses filles pour cette bonne entente. « C'est grâce à Toscane et Elisa, nos filles », affirme-t-il.

Cristiana Reali et Francis Huster lors de l'enregistrement de Vivement Dimanche à Paris, le 24 septembre 2014. IMAGO/ABACAPRESS

Mais l’homme de théâtre sait aussi que la vie professionnelle a son rôle à jouer dans l’équilibre de chacun, et peut-être plus encore quand les deux personnes évoluent dans le milieu artistique, à des niveaux différents. « Ce qui a équilibré les choses et nourri ce respect qui existe entre nous, c'est que Cristiana a pu conduire ses rêves d'actrice là où elle le souhaitait », tient-il à préciser.

L’ancien couple à la ville s’est retrouvé pour remonter sur les planches avec la pièce à succès Les Faux British pour quelques soirées exceptionnelles. L’un d’entre elles a été captée et sera diffusée le lundi 13 mai sur France 3 en prime time. On peut y voir que leur « complicité » est aussi active sur la scène !