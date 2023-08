Le comique franco-algérien Wahid Bouzidi s’est éteint ce 20 août (23) des suites d’un AVC. Son ami Cyril Hanouna lui a rendu un émouvant hommage sur sa Story Instagram.

Instagram

Le comique a e effet succombé à un AVC ce 20 août (23), alors qu’il séjournait au Maroc. Peiné, le boss de Touche Pas à Mon Poste s’est saisi de sa Story Instagram pour évoquer tout le bien qu’il pensait de celui qui avait été révélé par le Jamel Comedy Club.

« Wahid était la joie de vivre incarnée, un garçon que j'aimais tant et qui était d'une gentillesse sans pareille. Je suis tellement triste. Je n'arrive pas à y croire. Je ne veux pas y croire. Je pense fort à toute sa famille. Son sourire va tellement nous manquer», a-t-il écrit en légende d'une photo de Wahid Bouzidi.

Et Cyril Hanouna n’est bien entendu pas le seul à rendre hommage au comédien disparu. « Wahid, on ne se connaissait pas beaucoup mais à chaque fois que l'on se croisait j'avais tellement plaisir à revoir ton sourire si bienveillant et lumineux. Je n'arrive pas à y croire. Je pense à tes proches et leur envoie toute ma force et mon amour. Je me souviendrai à jamais de ton regard et de tes rires qui transpiraient la bonté», a ainsi posté Leïla Bekhti.

Wahid Bouzidi avait 45 ans.

Covermedia