Damian Hurley dirige sa mère Liz dans un film érotique

Une mère et son fils collaborent sur un film. A première vue, cela peut sembler anodin. Mais dans le film érotique de Damian Hurley, sa propre mère Liz apparaît dans quelques scènes torrides.

L'actrice Liz Hurley joue dans le film érotique «Strictly Confidential» réalisé par son fils Damien, 21 ans. imago images/ZUMA Wire

Les Britanniques avaient été très étonnés en découvrant Liz Hurley dans la série télévisée «The Royals», diffusée à partir de 2015. Elle y incarnait la reine d'une manière plus séduisante que ce que le palais de Buckingham aurait préféré, dévoilant davantage de lingerie sexy que ne le dicte habituellement la réserve royale.

Mais cela n'était rien comparé à son nouveau projet. Dans le film érotique «Strictly Confidential», l'actrice de 58 ans fait des galipettes avec sa partenaire à l'écran Pear Chiravara. Et ce, sans aucune pudeur, rapporte «Bild».

Le réalisateur du film n'est rien que son fils

Qu'il y ait des scènes de nudité dans un film érotique n'est pas une grande surprise. La surprise vient plutôt du fait que le réalisateur s'appelle Damian Hurley. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est le fils de Liz Hurley.

Selon la base de données cinématographique IMDb.com, «Strictly Confidential» est le premier projet de long métrage de Damian Hurley, qui a également écrit le scénario.

Le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui est entraînée dans un monde de sexe, de duplicité et de trahison alors qu'elle tente désespérément de découvrir le secret du suicide de sa meilleure amie.

Liz Hurley a honoré une vieille promesse

«Dans le show-business, ce sont souvent les parents qui poussent leurs enfants à monter sur scène, mais ici, c'est l'inverse», écrit le magazine «Bild» à propos du projet commun du fils et de la mère.

Liz Hurley a ainsi honoré une promesse qu'elle avait faite à son fils à l'âge de huit ans, du moins selon ce que Damian Hurley rapporte dans le magazine «People». Il raconte que sa mère lui avait promis qu'elle abandonnerait tout pour pouvoir jouer dans son premier film.

En 2010, le jeune Damian Hurley, âgé de huit ans, réalise son premier court-métrage intitulé «Boy on the Beach». L'intrigue: Liz, c'est-à-dire sa mère, se réfugie sur une île et y séduit un jeune homme. Un fils, une mère et de l'érotisme - la sexualité ne semble pas être un tabou dans la famille Hurley.

Damian Hurley: «C'était vraiment inspirant»

La dynamique de pouvoir entre un réalisateur et les acteurs peut être «compliquée, même dans les meilleurs moments», explique Damian Hurley dans l'interview accordée à «People».

En revanche, la collaboration avec sa mère a été un plaisir au quotidien. «C'était vraiment inspirant de travailler sans relâche avec un casting aussi engagé et talentueux. Je suis éternellement reconnaissant à tous les participants de me faire confiance et de croire en moi», ajoute-t-il.

Aucune date de sortie pour «Strictly Confidential» n'a encore été annoncée pour la Suisse.