David Hallyday livrera le 21 juin un disque hommage à leur père, Requiem pour un fou. Karl Larsen/INFphoto.com

David Hallyday, qui est né le 14 août 1966, est l’aîné d’une fratrie qui compte trois sœurs. Laura Smet, qui est la fille de Nathalie Baye, et Jade et Joy, les filles de Johnny Hallyday et Laeticia. Et il n’a pas toujours joué le rôle de grand frère avec empressement.

D’ailleurs, fait-il remarquer, cela n’est pas toujours simple d’entretenir de bonnes relations avec ses proches quand on ne grandit pas dans le même foyer.

Or, si les relations sont tendues avec les deux plus jeunes Jade et Joy, David et Laura sont maintenant devenus très complices et le chanteur de Tu ne m'as pas laissé le temps s’en réjouit.

«Lors de sa naissance, je n'étais pas vraiment présent»

Mais tout n’a pas toujours été rose, souligne le musicien auprès de Mouloud Achour, dans l’émission Clique du 15 mai sur Canal +. « Lors de sa naissance, je n'étais pas vraiment présent. Avec Laura, on a appris à se connaître en chemin parce que lorsque tu ne vis pas ensemble, tu découvres la personne à travers le temps », souligne-t-il.

La différence d’âge entre le frère et la sœur – dix-sept ans – les a propulsés sur des planètes distinctes... mais ils se sont retrouvés par leurs affinités communes et aussi parce que tous les deux naviguent dans le domaine artistique.

« Quand on pratique le même métier, on a des points communs qui se créent. On a la même sensibilité, on a les mêmes goûts. On comprend les mêmes choses, ce qui est marrant... On a beaucoup de points communs comme l'humour à la con, par exemple », explique-t-il.

Alors quand on évoque Laura Smet auprès de David Hallyday, inutile d’utiliser le terme « demi-sœur ». « On parle souvent de demi-sœur mais c'est ma sœur », martèle celui qui livrera le 21 juin un disque hommage à leur père, Requiem pour un fou.

Et devinez qui se sent fière de David pour son nouveau projet ? Sa sœur Laura Smet, évidemment !