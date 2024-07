«Humiliant», équipe «tétanisée»: Thomas Sotto serait un patron «despotique»

L'animateur vedette de France 2 est visé par une enquête de Télérama, l'accusant de comportements tyranniques et d'une atmosphère de travail toxique sur le plateau de Télématin.

«Oui je peux être exigeant, de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis très franc, je dis les choses les yeux dans les yeux», a réagi Thomas Sotto face aux accusations. IMAGO/ABACAPRESS

blue News Marc Schaller

Une trentaine de collaborateurs, actuels et anciens, ont accepté de se confier au magazine Télérama. L'enquête révèle un climat de peur et de pression constante sur le plateau de Télématin.

«Il y a de sa part de l'irrespect, des colères froides, il dénigre le travail», dénonce un membre de l'équipe. Un autre confie: «Je venais avec la boule au ventre. J'ai songé à changer de métier.»

«Thomas, c'est la parole divine. Ils sont té-ta-ni-sés devant lui», rapporte un ancien collaborateur. «J'appelle ça le ‹débrief déglingue›. On écoute l'empereur donner ses avis et tirer à boulets rouges, il humilie, c'est dégradant», abondent d'ex-employés, décrivant un «patron despotique».

«Je n'ai jamais vu un animateur dont tout le monde avait aussi peur», témoigne une ex-collaboratrice. Elle raconte des dimanches «d'horreur» où Thomas Sotto annulait des invités «en disant ‹je veux autre chose›, sans préciser quoi.» «J'ai très peu pleuré dans mes boulots mais chez eux oui, plusieurs fois», poursuit-elle.

«J'ai corrigé le tir»

Face à ces accusations accablantes, Thomas Sotto se défend évoquant une «caricature» de la réalité. «Prenez de la distance avec la caricature ! (...) Je faisais des débriefs trop durs, je fais amende honorable, et j'ai corrigé le tir depuis deux ans», assure-t-il.

«Je veux qu'on joue le ballon. Et si on perd, ce n'est pas grave. Ce que je n'aime pas, c'est quand on n'a pas tenté. Est-ce que je mets de la pression sur les équipes? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot. J'ai des envies un peu trop sans limite, peut-être», se justifie le présentateur de la matinale.

Il reconnaît que Télématin est un milieu où règnent «beaucoup de pression, de fatigue», faisant parfois naître chez «certains un sentiment d'injustice, car personne ne démérite.»

«Oui je peux être exigeant, de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis très franc, je dis les choses les yeux dans les yeux», admet-il.

Marie Portolano, co-animatrice de Télématin la saison dernière, a volé au secours de l'homme de 51 ans. Elle décrit son ancien collègue comme un «fou de boulot, ultra rigoureux» et affirme que l'émission «n'est pas la même» sans lui: «Quand il est là, il n'y a pas d'accroc.»