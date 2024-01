Des mémoires posthumes de Lisa Marie Presley, enfant unique de la légende du rock'n roll Elvis Presley, sortiront en octobre, ont annoncé jeudi sa fille et les éditions Random House. La chanteuse américaine est décédée en janvier 2023 à l'âge de 54 ans.

Lisa Marie Presley est morte de complications liées à une chirurgie de perte de poids (archives). ATS

«J'ai l'honneur de contribuer à la sortie du livre de ma mère», a annoncé sur Instagram sa fille, l'actrice américaine Riley Keough, connue pour ses rôles dans le film «Mad Max: Fury Road» et la série «Daisy Jones and the Six».

«Avant sa mort en 2023, [Lisa Marie Presley] travaillait depuis des années à des mémoires bruts, fascinants et uniques, enregistrant d'innombrables heures de bandes d'une vulnérabilité à couper le souffle, qui ont finalement été couchées sur papier par sa fille, Riley Keough», promet le site en ligne «lisamariebook.com».

Fille unique d'Elvis et Priscilla Presley, qui avaient divorcé en 1973, Lisa Marie Presley avait fait carrière dans la musique, sans connaître l'immense succès du «King» Elvis. Elle avait souffert d'une addiction aux opiacés et aux anti-douleurs et ne cachait pas ses fragilités.

Sa mort à 54 ans il y a un an, due selon l'autopsie à des complications liées à une chirurgie de perte de poids, avait suscité une vague d'hommages dans le milieu du spectacle américain.

Lisa Marie Presley était l'héritière de la résidence et du domaine familial de Graceland à Memphis (sud), devenu un lieu de pèlerinage et de dévotion pour les fans d'Elvis qui viennent se recueillir sur sa tombe. Selon les médias américains, Riley Keough en est, à son tour, devenue l'héritière.

ATS