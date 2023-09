Diane Kruger a tenu à apporter son soutien à Mathieu Kassovitz, par le biais d’un message sur Instagram. Les deux comédiens ont joué ensemble dans Visions, de Yann Gozlan.

« My friend… ça fait deux jours qu’on ne parle que de toi».

Voilà comment commence l’émouvant message de soutien publié sur Instagram par Diane Kruger à sa co-star de Visions, Mathieu Kassovitz, victime d’un accident de moto ce week-end.

« Deux jours d’angoisse. Je te vois partout dans la rue sur l’affiche de notre film. La veille de la sortie, je suis émue», écrit-elle, alors que le long-métrage de Yann Gozlan sort aujourd’hui.

« Émue de savoir que tu vas t’en sortir, même si ça va être long et douloureux», poursuit-elle, évoquant sa joie que des gens aillent voir le film (« enfin, j’espère», ajoute-t-elle non sans humour), et le voient « rire et être espiègle comme j’ai tellement aimé travailler avec toi». « Courage et à très vite», conclut la comédienne.

Mathieu Kassovitz a été victime d'un grave accident de moto, sa passion, le week-end dernier, mais ses jours ne sont plus en danger. Le cinéaste a d'ailleurs publié une vidéo depuis son lit d'hôpital pour remercier ceux qui lui ont envoyé de tendres messages, comme celui de Diane Kruger.

«Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont appelé, qui m’ont envoyé des messages de soutien. Merci beaucoup, je ne savais pas que j’avais autant d’amis, ça fait plaisir! J’ai fait une chute de moto. Je me suis pété le fémur et la cheville. Je suis en rééducation et je sors de l’opération. Merci à tous, merci beaucoup de votre soutien», a déclaré Mathieu Kassovitz.

