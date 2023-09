Dominique Tapie a vu la série Netflix consacrée à son mari, disponible depuis le 13 septembre. La femme du célèbre homme d'affaires décédé en 2021 a tenu à rectifier certains points sur Europe 1.

Bernard, la fureur de vivre, écrit par Dominique Tapie, est sorti en début d'année aux éditions de l'Observatoire.

La série Tapie, consacrée à l'ancien patron de l'OM qui est décédé le 3 octobre 2021, est disponible sur Netflix depuis le 13 septembre.

Créée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, elle met en scène Laurent Lafitte (Bernard Tapie), qui avait assuré juste avant la sortie de la série sur RTL que Dominique Tapie, veuve de l'homme d'affaires, avait été touchée et rassurée en voyant la série. « Mais ce sera à elle de s'exprimer», avait-il conclu. Et voilà donc qui est fait. Dominique Tapie a pris la parole sur Europe 1 et son avis est plutôt mitigé.

« Il faut reconnaître que la série est très bien jouée, que Laffite, à certains moments, a vraiment bien représenté mon mari donc là-dessus franchement, je n'ai rien à dire», a-t-elle déclaré.

Seulement, elle a tenu à prévenir le public sur les faits relatés dans la série, rappelant qu'il s'agit d'une fiction, comme il l'est mentionné avant chaque épisode, et non de la réalité. « Simplement, ils ont pris des libertés sur les événements, sur notre vie qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, je tenais juste à signaler ça aux personnes qui vont suivre cette série. Je les encourage à lire quand même mon livre qui est un livre de vérité où je raconte tout, et c'est ça qui est important pour la mémoire de Bernard», a-t-elle ajouté.

Qu’est-ce qui a déplu à Dominique Tapie en particulier? « Je ne me suis pas du tout retrouvée, moi, dans mon rôle. On m'a presque mise à un moment aux commandes des affaires, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, jamais, jamais, jamais. Vu ma situation, il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'ai jamais signé ou participé de près ou de loin aux sociétés et aux reprises que mon mari avait récupérées.»

Covermedia