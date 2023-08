Sa réaction hilarante après avoir reçu un soutien-gorge sur scène

Drake a de nouveau été la cible d'un lancer de soutien-gorge lors de son récent concert à New York. C'est la troisième fois que cela se produit depuis le début de sa tournée.

Drake est resté sans voix lorsqu'un autre soutien-gorge lui a été lancé durant un récent concert.

C'est la troisième fois depuis le début de sa tournée, It's All A Blur, que le chanteur reçoit de la lingerie, mais ce soir-là, sa réaction a pour le moins été humoristique. Le rappeur de Hotline Bling a attrapé le sous-vêtement et a lu l'étiquette, apparemment choqué : « 95-L? »

Et d'ajouter, à propos de la profondeur du bonnet: « L? Combien de lettres il y a? Qu'est-ce qui vient après? A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L? »

Drake found a bigger bra on stage. This time it's a 36L. 😳 🤯

pic.twitter.com/XG2C9eJbmN — No Jumper (@nojumper) July 30, 2023

L'une des premières femmes à avoir lancé son soutien-gorge à Drake est Veronica Correia, 21 ans. Elle a fait ce cadeau à l'artiste en plein milieu de son spectacle à Brooklyn. Drake a ramassé le sous-vêtement, vérifié l'étiquette et s'est exclamé: « Mer*e. 95-G? Trouvez cette femme immédiatement. »

Peu de temps après le concert, Playboy a eu vent de l'histoire et a contacté Veronica Correia pour lui proposer immédiatement un contrat de mannequinat.

Au cours des derniers mois, plusieurs artistes ont reçu des projectiles bien moins sympathiques et plus dangereux. Bebe Rhexa, notamment, a été frappé au visage avec un téléphone, ce qui lui a valu plusieurs points de suture.

Drake est actuellement en plein milieu de sa tournée, qui a débuté le 5 juillet et se terminera le 9 octobre, avec 21 Savage, pour défendre leur album collaboratif Her Loss.

Covermedia