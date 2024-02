Drew Barrymore a raconté à Ross Matthews, co-animateur de son show, comment elle s'est fait piéger par un escroc sur une appli de rencontre.

Lorsque l'homme en question l'a appelée « Drewski », de façon un peu moqueuse, Drew Barrymore s'est complètement retournée contre lui (archives). IMAGO/Everett Collection

L'actrice et reine des talk-shows a confié qu'elle était ravie lorsqu'un sportif professionnel lui a envoyé un message sur son profil de rencontre en ligne. « Ce type sur mon application de rencontre a dit qu'il était le quarterback des Los Angeles Rams », a révélé Drew Barrymore, ajoutant qu'elle a ensuite envoyé à l'homme une réponse enthousiaste.

« Je lui ai écrit et je lui ai dit : «Oh mon Dieu, j'ai assisté au premier match d'entraînement et j'étais tellement frustrée d'être une fille de Los Angeles qui aime le football et qui n'a pas d'équipe, puis j'ai déménagé à New York et nous avons eu deux équipes. Je suis ravie de vous rencontrer, je m'appelle Drew» », a-t-elle poursuivi.

Malheureusement, les fantasmes de Drew Barrymore concernant le football ont été interrompus peu après, lorsque l'homme lui a dit qu'il avait menti sur son travail pour attirer son attention – et qu'il était en fait un musicien en difficulté. « C'est un musicien qui se croyait mignon », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que ce n'est que lorsque l'homme l'a appelée « Drewski », de façon un peu moqueuse, qu'elle s'est complètement retournée contre lui. Drew Barrymore a conclu par un message cinglant à la caméra, visant directement le menteur en question.

« Je vous déteste », dit-elle. « Vous m'avez fait me sentir stupide. Je ne sais pas qui vous êtes – je me sens si bête ! Pourquoi avons-nous dû partir sur un mensonge – je vous déteste ! »