Ed Sheeran a ravi les élèves d'une école primaire britannique lors d'un concert surprise.

Le chanteur de 33 ans s'est donné en spectacle, a offert cinq guitares et prononcé un discours lors de sa visite inattendue à l'école primaire Fairlight, dans l’East Sussex en Grande-Bretagne, la semaine dernière. Sa venue a été planifiée par Create Music, une initiative encourageant l’éducation musicale et artistique de manière inclusive dans le pays.

Le directeur de Fairlight, Damien Jordan, a révélé que le personnel et les élèves ne s’y attendaient pas et qu'il ne l'avait lui-même appris que la veille.

« On m'a dit qu'un chanteur célèbre voulait voir les cours de musique de l'école», a-t-il déclaré à la BBC. « J'ai plaisanté avec les enfants en leur disant que j'avais invité mon ami – et Ed Sheeran était là.»

Amusé, Damien Jordan s’est aussi dit que la star ne serait peut-être pas la dernière à se produire à l'école. « Taylor Swift sera là la semaine prochaine, puis Beyoncé la semaine suivante», a-t-il plaisanté.

La photographe Sadie Avard a immortalisé l'événement et a été touchée par les paroles « inspirantes» du chanteur. « Ed a prononcé un discours très inspirant qui correspondait à ma propre expérience à l'école», a-t-elle déclaré. « Son principal message était qu'il ne fallait pas se laisser désillusionner par l'école si l'on ne correspondait pas aux attentes de la vie académique. Ne laissez pas cela vous empêcher de poursuivre les choses que vous aimez et d'en faire votre carrière.»

Et d’ajouter: « Il faut s'inspirer des autres dans l'industrie et travailler encore plus dur qu'eux pour devenir le meilleur.»

