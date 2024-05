Edouard Baer dans la tourmente #MeToo

Pas une seule semaine ne s’écoule sans qu’une nouvelle révélation fracassante ne vienne grossir les rangs du mouvement #MeToo. Depuis la semaine dernière, c’est Edouard Baer qui se retrouve sous le feu des projecteurs (mais pas au théâtre).

Le comédien Edouard Baer a réagi aux accusations qui le visent en exprimant son désarroi. Il a également présenté ses excuses aux femmes qu'il aurait blessées. IMAGO/Avalon.red

Elvire Küenzi Valérie Passello

« Je ne crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises situations » entonnait le scribe joué par l’acteur dans « Astérix et Obélix : mission Cléopâtre ». Il semblerait que l’homme se retrouve malgré tout dans une mauvaise situation.

Aucune plainte déposée contre lui mais six femmes qui l’accusent de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre 2013 et 2021 et toutes les victimes étaient alors âgées d’une vingtaine d’années.

«Il essaie de m’embrasser dans le cou»

Pour cette enquête, le journaliste de Mediapart, Amine Abdelli, et la journaliste de Cheek, Julia Tissier, ont interviewé une cinquantaine de personnes pour récolter des témoignages pendant cinq mois. Les jeunes femmes qui ont parlé de manière anonyme dénoncent des gestes déplacés, des compliments insistants sur leur physiques ou encore des sollicitations répétées.

Une femme rapporte qu’il lui aurait touché « les seins à plusieurs reprises », « prise par la taille » et qu’il aurait « posé sa main sur [s]es fesses ». « Il essaie de m’embrasser dans le cou et sur la bouche. Je le repousse » peut-on également lire dans les articles de presse dédiés à l’affaire.

Le théâtre veveysan Le Reflet, qui accueille le comédien ce mardi 28 mai, a décidé de maintenir sa venue en l’absence de plainte pour la représentation intitulée « Le journal d’Edouard Baer » mais de rembourser toutes les personnes qui le désirent et qui en feraient la demande.

La direction a précisé dans un communiqué, comme l’a rapporté le journal «24 heures», qu’elle se portait garante de la protection de l’intégrité physique et mentale de toutes les personnes bénévoles et professionnelles engagées dans la réalisation du spectacle au Reflet.

«Je leur présente toutes mes excuses»

L’acteur a réagi par écrit, après avoir finalement refusé une rencontre avec les journalistes responsables de l’enquête : «C’est avec stupeur et une grande tristesse que je découvre les témoignages que vous me rapportez. Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués, mais je ne peux qu’exprimer mes regrets que mon comportement ait mis mal à l’aise ou blessé ces femmes. Je n’ai pas eu l’intelligence de le percevoir. J’en suis profondément désolé. Je n’ai jamais cherché à les heurter intentionnellement. Je leur présente toutes mes excuses.»