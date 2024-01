Elton John a atteint le stade EGOT. La star est seulement la 19e personne de l'histoire à remporter un prix dans les quatre cérémonies, Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

Elton John a décroché le statut d'EGOT en remportant un Emmy Awards. Covermedia

Le chanteur et compositeur prolifique a remporté le prix du Meilleur Spectacle de Variété aux Emmy Awards dimanche (14 janvier 24) pour son concert d'adieu, Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium. Cela fait de lui la 19e personne de l'histoire à s'être distinguée dans toutes les cérémonies de récompenses les plus prestigieuses au monde: les Emmy, les Grammy, les Oscars et les Tonys.

Elton John fait maintenant partie d'un club d'élite qui compte Mel Brooks, Whoopi Goldberg, Rita Moreno, Audrey Hepburn, John Legend, Andrew Lloyd Webber ou encore Jennifer Hudson.

Le Rocketman n'était pas aux Emmy Awards dimanche soir pour recevoir son prix, car il a récemment subi une opération du genou. Elton John avait déjà remporté deux Oscars de la Meilleure Chanson Originale pour Le Roi Lion et Rocketman, un Tony pour Aida et six Grammy.

Covermedia