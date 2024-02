Emilia Clarke et sa mère Jenny ont cofondé une association sur les lésions cérébrales. Lors d’une émission du Sunday Morning de la BBC1, l’actrice, qui est devenue membre de l'Ordre de l'Empire britannique, a exprimé sa joie de voir leur travail en faveur des malades reconnu.

Emilia Clarke et sa mère Jenny ont été faites membres de l'Ordre de l'Empire britannique le 21 février. Covermedia

La star de Game of Thrones et sa mère Jenny ont reçu leur distinction honorifique au château de Windsor mercredi. Mère et fille ont cofondé l'organisation caritative SameYou, spécialisée dans le traitement des lésions cérébrales, après qu'Emilia, 37 ans, a subi deux hémorragies cérébrales en 2011 et 2013 et a constaté que les services de réadaptation manquaient de personnel.

Emilia Clarke a déjà expliqué que les lésions causées par les anévrismes avaient rendu des parties de son cerveau « inutilisables» et que, techniquement, elle ne devrait plus être capable de parler. « On prend beaucoup de recul. La partie de mon cerveau qui n'est plus utilisable... Il en manque pas mal, ce qui me fait toujours rire», a-t-elle déclaré à l'émission Sunday Morning de la BBC1.

À propos de sa médaille, l’actrice a dit qu'il était « enrichissant et magique» d'être reconnue pour son travail aux côtés de sa mère, qui a également été opérée d'un anévrisme cérébral.

« C'est un honneur et un privilège incroyables, et le plus important pour nous, c'est que ce prix s'adresse à toutes les personnes souffrant de lésions cérébrales. Nous avons beaucoup de chance d'avoir vécu cette expérience de mort imminente, d'avoir traversé la noirceur de la situation et de nous en être sorties», a déclaré Emilia Clarke.

Covermedia