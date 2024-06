Emma Roberts a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'un inconnu s'était introduit chez elle et connaissait ses numéros de téléphone. L'actrice américaine est parvenue, selon The Blast, à obtenir des protections légales pour son fils et elle.

Covermedia

Emma Roberts a obtenu une ordonnance restrictive de cinq ans à l'encontre d'un homme qui s'est introduit chez elle par effraction.

La star d'American Horror Story a déclaré qu'elle avait également reçu un message « étrange» de son harceleur présumé, du nom de Melvin Jeffery Conley.

L'homme de 32 ans s'est introduit dans la maison de l'actrice en son absence et a réussi à la contacter sur son téléphone portable, selon des documents judiciaires obtenus par The Blast. La star de 33 ans affirme que l'homme a mentionné le nom de son enfant dans un message qui lui a été envoyé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à ses motivations. Leur chemin s'étaient croisés pour la première fois le mois dernier, lorsqu'il s'est introduit chez elle en son absence.

Les documents judiciaires indiquent que Melvin Jeffery Conley a trouvé le numéro de ligne fixe de la star et a appelé son téléphone portable depuis sa maison. Manquant l'appel, Emma Roberts a ensuite rappelé, pensant qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. L'intrus l'aurait alors appelée « Emma» et aurait affirmé que cette dernière l'avait autorisé à s'introduire et à rester chez elle, ce qu'elle a nié.

« Alors qu'il était toujours présent à mon domicile, (Conley) a utilisé ma ligne fixe pour appeler mon téléphone portable. Au cours de la conversation, j'ai réalisé que l'appelant était un étranger et il a confirmé qu'il était toujours dans ma résidence», a-t-elle déclaré dans les documents obtenus par The Blast.

Et d'ajouter: « Bien que les forces de l'ordre aient été immédiatement contactées, (Conley) a échappé à l'arrestation et continue de m'envoyer des SMS inquiétants. J'ai une peur tenace et j'ai peur de retourner chez moi.»

Un juge a signé l'ordonnance restrictive, qui inclut également le fils de l'actrice, Rhodes, âgé de trois ans. L'ordonnance du tribunal interdit à Melvin Jeffery Conley de s'approcher à moins de 100 mètres de l'actrice ou de son fils. Elle précise également qu'il n'est pas autorisé à s'approcher à moins de 100 mètres du domicile d'Emma Roberts, de son lieu de travail ou de l'école de son enfant.

