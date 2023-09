Le film événement avec Margot Robbie et Ryan Gosling déchaine les passions depuis sa sortie au cinéma en juillet. Et si vous ne l’avez pas encore visionné, c’est le moment de plonger avec délice dans cette vie en rose… pas si rose bonbon finalement puisqu’il débarque sur blue Vidéo.

Entre critique du patriarcat et féminisme assumé, le film « Barbie » abuse du rose dans un second degré jouissif et met une bonne dose de paillettes dans nos vies. A voir dès maintenant sur blue Vidéo ! blue Vidéo

C’est l’événement de la rentrée ! Le film réalisé par Greta Gerwig a battu tous les records et a affolé les compteurs avec son milliard de dollars de recettes engrangé au box-office en moins d’un mois. Précédée d’une importante campagne marketing, la sortie de « Barbie » a été préparée avec une force de frappe si bien réfléchie qu’un raz de marée rose a déferlé sur nos vies. Résultat ? Le film est devenu le plus rentable de l’histoire avec une femme réalisatrice aux commandes et le deuxième plus grand succès de toute l’histoire de Warner Bros.

Comment expliquer un tel succès et un tel engouement ?

Même si le bateau de la célèbre poupée a pris l’eau ces dernières années, on ne peut nier qu’elle a fait partie de la vie de bons nombres d’enfants devenus adultes aujourd’hui. Entre curiosité et nostalgie, elle nous cueille un peu comme une Madeleine de Proust qu’on aime savourer pour se remémorer nos jeux d’antan.

Mais avec notre regard de grand, on se rend bien compte des problématiques engendrées par cette représentation des femmes : une poupée aux jambes interminables, à la longue chevelure, au sourire éclatant et à la taille fine… l’histoire de la marque sur les trente dernières années démontre bien sa volonté de se diriger vers davantage d’inclusivité et de diversité en proposant de nouveaux modèles de poupées.

Là où le film « Barbie » redresse la barre, c’est par son changement de paradigme et son analyse des enjeux sociétaux de notre monde actuel. Poids des normes, objectivation des femmes et lutte pour l’égalité font rage dans l’univers bien rangé de la poupée Mattel.

Entre humour, ironie et cynisme, le long-métrage construit habilement son discours pour nous emmener (sans pour autant nous mener en bateau) sur le fleuve pas si tranquille de l’égalité.

Un second degré jouissif

Quant au duo d’acteurs, ils portent ce film de bout en bout avec brio. Margot Robbie, lumineuse, nous présente une Barbie qui compte bien renverser l’ordre établi.

Elle envoie valser les soirées pyjamas entre copines, les journées à se prélasser sur la plage et ce monde d’apparence tout beau et tout gentil pour vivre dans un environnement plus juste et adapté à ses valeurs, parce que oui, Barbie se rend bien compte que quelque chose cloche dans ce petit univers aseptisé qui tourne à l’envers.

Ryan Gosling, quant à lui, se glisse dans la peau d’un Ken véritable ramassis de clichés masculins, pectoraux saillants, et interprète à merveille son rôle d’homme désespéré de constater que le patriarcat n’a plus de belles heures devant lui.

En bref, il fallait un gros coup de balai (passé autant par les hommes que par les femmes) pour dépoussiérer l’image de la célèbre poupée à l’heure où les femmes n’ont aucune envie de rester coincée dans une boîte.

Entre critique du patriarcat et féminisme assumé, le film « Barbie » abuse du rose dans un second degré jouissif et met une bonne dose de paillettes dans nos vies.

A voir dès maintenant sur blue Vidéo !