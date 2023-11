Fran Drescher : «Je suis soulagée, épuisée et exaltée»

Dans la série culte des années 1990, Fran Drescher interprétait la nounou adorablement agaçante d'une famille bourgeoise. Que devient l’actrice aujourd’hui, trente ans après ce succès phénoménal ? On a plein de choses à vous révéler.

Avant de devenir la nounou préférée des téléspectateurs, Fran Drescher avait ouvert un salon de coiffure à New York. Aujourd'hui, elle est la présidente du syndicat des acteurs. CBS

Elle a marqué le monde du petit écran avec ses tenues colorées, sa verve, sa voix inimitable (je l’entends encore geindre ses « Monsieur Sheffiiiield ») et ses coiffures fofolles. Fran Drescher a propagé la bonne humeur dans nos salons pendant six ans en prêtant ses traits à la pétillante Fran Fine, un personnage qui la fera connaitre dans le monde entier. Et pourtant, ce n’était pas gagné pour l’actrice !

Après quelques rôles et des projets avortés, Fran Drescher n’a pourtant pas l’intention de laisser tomber son rêve et c’est dans un avion qu’elle tombera par hasard sur le président de la chaîne CBS. Ni une ni deux, elle lui présente son projet… la suite, on la connait et « Une nounou d’enfer » fait un carton.

D’ailleurs, la série est toujours régulièrement rediffusée et on ne se lasse pas de retrouver les aventures de Maxwell, ses enfants, C.C. Babcock, Niles le majordome et l’indétrônable Fran. Il faut dire que lorsqu’on met en scène un personnage au caractère affirmé qui balance des répliques comme « je suis assez intelligente pour savoir quand je me fais insulter, et assez sexy pour n’en avoir rien à faire », on ne peut que craquer.

Depuis l’arrêt de la série en 1999, Fran Drescher n’a pas chômé. Elle a sorti une autobiographie et a joué dans « Du côté de chez Fran » ou encore « Happily Divorced », une série inspirée de sa propre vie et de la découverte de l’homosexualité de son mari après plusieurs années d’union.

Une nounou d’enfer présidente !

Si notre Nounou d’enfer a fait la Une des journaux récemment, ce n’est pas seulement parce qu’elle évoque un éventuel spin-off de la série qu’elle a créée en 1993.

Fran Drescher a été élue présidente du SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs en 2021. Cet été, le syndicat a mené plusieurs actions et des grèves pour pousser les producteurs à revaloriser les rémunérations des acteurs et un accord historique vient d’être conclu ! Celui-ci vise à encadrer, en plus des questions pécuniaires et d’un salaire minimum, la répartition des revenus du streaming et l’encadrement de l’intelligence artificielle.

« Je suis soulagée, épuisée et exaltée » confiait la présidente au magazine Vanity Fair après des mois de négociation.

Et maintenant ? On attend impatiemment de savoir si Fran Drescher reviendra dans son rôle de Fran Fine !